Подмосковье 02 мая 2023, 15:18 Около 60 заброшек и недостроев снесли в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала 2023 года в Московской области снесли 60 заброшенных, недостроенных зданий и аварийных многоквартирных домов. Среди них 20 жилых домов, 38 нежилых объектов и сооружений и две постройки инженерной сети, сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Больше всего аварийных объектов ликвидировали в Сергиевом Посаде — восемь зданий, Ступине — шесть и Егорьевске и Кашире — по четыре.

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Ведомство оцифровало муниципальную услугу «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». Теперь подать заявку можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Лобне преобразятся лесопарк и парк «Киово». Также в округе приведут в порядок два сквера и Центральный парк.

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