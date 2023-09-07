Подмосковье 07 сентября 2023, 17:53 Около 60 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года Unsplash

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С начала года медицинское обследование прошли около 60 тысяч жителей Химок. Профилактические осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях.

Пациенты сдают кровь, врачи проверяют здоровье сердца, легких, измеряют рост и вес, если требуется, назначают лечение.

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«Проверять свое здоровье — это большая необходимость для людей всех возрастов. В Химках на регулярной основе проводят профилактические мероприятия. Они направлены на выявление наиболее распространенных и серьезных заболеваний», — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов.

Пройти диспансеризацию жители могут в поликлиниках «Химкинской областной больницы» № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Сделать это можно с 08:00 до 20:00. Помимо этого, два раза в месяц для жителей проводят Единые дни диспансеризации и Дни семейного здоровья.

Людям от 18 до 39 лет рекомендуется проходить обследование не реже одного раза в три года, а людям от 40 лет — каждый год.

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