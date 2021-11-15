Около 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В этом году в Московской области заготовили почти 60 тонн крови, собранной благодаря донорам. Более 90% всех донаций сделаны безвозмездно, как сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

С начала 2021 года учреждения службы крови Подмосковья заготовили 57,7 тонны донорской крови, а также ее компонентов.

Донорская кровь используется для переливания нуждающимся. Речь идет о пострадавших в авариях, пациентах с сильными травмами, ожогами, кровопотерей. Кроме того, переливание проводят онкобольным, людям с заболеваниями крови, новорожденным малышам с патологиями.

«В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тысяч донаций. Важно, что более 90% из них — на безвозмездной основе», — рассказала Светлана Стригункова.

Более того, из донорской крови в Подмосковье заготавливают иммунную плазму — с ее помощью лечат пациентов с тяжелой формой COVID-19.

С 1 ноября столичный мэр Сергей Собянин увеличил выплату донорам плазмы, имеющим антитела к коронавирусу, в два раза. Теперь добровольцы получают не 5000, а 10 000 рублей за процедуру.