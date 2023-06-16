16 июня 2023, 10:10
Около 60 ребят отдохнут в летнем лагере при Востряковском лицее в Домодедове
Детский лагерь дневного пребывания открылся в Востряковском лицее в Домодедове. Этим летом там отдохнут 60 ребят.
На территории Востряковского лицея № 1 открылся лагерь дневного пребывания «Солнышко». Дети будут находиться там с 08:00 до 14:00. Каждый день их ждут различные мероприятия — творческие, интеллектуальные и спортивные занятия, квесты, фестивали, конкурсы и акции. У каждой недели будет своя тематика.
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«Каждая неделя в лагере имеет тематическое направление. Первая неделя — шахматы, вторая — правила дорожного движения и безопасные дороги, третья — движение детей и молодежи „Орлята России“, четвертая неделя посвящена православию», — рассказала начальник лагеря «Солнышко» Людмила Матюнина.
Закончится смена 30 июня. За это время каждый из ребятишек сможет найти новых друзей и узнать много нового.
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