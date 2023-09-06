06 сентября 2023, 14:31
Около 60 подъездов отремонтировали в Дмитрове с начала года
В этом году в Дмитрове отремонтировали 60 подъездов из запланированных 133. Местные жители оценили приведенные в порядок парадные.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевский также обошел каждый этаж многоквартирного дома, чтобы проверить качество ремонта.
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В прошлом году в муниципалитете отремонтировали 87 подъездов. Помогла программа софинансирования. Жители трех домов на улицах Аверьянова и Маркова остались довольны работами.
«Все красиво, мне понравилось, ничего плохого не скажешь, очень хорошо», — заявила жительница Дмитрова Лидия Иванова.
Жители сами обозначили управляющей компании, что хотят изменить в первую очередь. Это были окна.
«Все окна в каждом подъезде заменены на пластиковые, отремонтированы входные группы, отремонтировано напольное покрытие. На первых этажах выложены плиткой, установлены пандусы для маломобильных граждан», — рассказал директор муниципальной управляющей компании Алексей Тарабарин.
Также специалисты убрали в кабель-каналы провода, выровняли и покрасили стены, потолки. Управляющая компания постаралась и сдала объекты в максимально сжатые сроки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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Дмитров
Ремонтные работы
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