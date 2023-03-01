Подмосковье 01 марта 2023, 14:11 Около 60 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2023 году

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Московская область четвертый год лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов. Так, за все время в Подмосковье преобразилось 420 общественных территорий.

В этом году будет благоустроено 60 объектов. Среди них 10 проектов — победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Ожидается, что в 2023 году преобразится 20 пешеходных зон и площадей, а также 18 скверов, 13 парков и девять набережных.

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В число крупных благоустраиваемых объектов вошли: парк «Взлет» в Домодедове, парк «Борисоглебское» в Раменском, набережная «Красный ручей» в Лотошине, бульвар 65-летия Победы в Подольске и другие общественные территории. Кроме того, за указанный период благоустроят шесть зон отдыха и досуга в парках культуры и отдыха, пять лесопарков, а также 20 станций МЦД-3 и МЦД-4.

Реализация программы направлена на повышение уровня развития городов и создание комфортной среды для жителей.

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