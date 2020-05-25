Около 60 машин скорой помощи отремонтирует «Мострансавто»

Глава профильного ведомства Алексей Гержик напомнил, что подмосковные перевозчики активно помогают медработникам в непростое время борьбы с коронавирусом.

Водители перевозят пациентов и врачей в больницы. Кроме того, организована доставка медработников по домам. Временно работают на скорых некоторые водители Мострансавто.

«Ремонт автомобилей — еще одна мера поддержки для тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом», — обратил внимание министр.

По его словам, до конца июня медицинский транспорт передадут станциям скорой помощи в Солнечногорске, Щелкове, Мытищах, Ногинске, Люберцах и Балашихе.

«Специалисты проводят ревизию тормозной системы, рулевого управления и ходовой части транспортных средств, а при необходимости ремонтируют или меняют двигатель, тормозные барабаны, подвеску, устанавливают новые силовые агрегаты, стекла, покрышки, проводят окраску кузова», — уточнил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.