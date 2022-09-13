Около 60 каратистов из Подмосковья отобрали для участия в первенстве России | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Около 60 каратистов из Подмосковья отобрали для участия в первенстве России Телеканал «360»

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В Подольске юноши и девушки от двенадцати до семнадцати лет сразились за призы первенства Московской области по киокусинкай карате. Соревнования в этом году провели на базе спортивной школы «Пахра» — около ста участников именно отсюда.

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«Сегодня мы проводим первенство Московской области, дабы отобрать и создать команду от нашего региона для участия в первенстве России в городе Сочи. Примерно 150 участников у нас соревнуются сегодня, в Подольске в основном очень много клубов, поэтому место проведения — город Подольск», — сказал президент Московской областной федерации киокусинкай карате Алексей Фирсанов.

Телеканал «360»

Подольская школа карате сейчас носит звание одной из самых сильных в России. Киокусинкай карате как самостоятельный вид спорта появился в России более сорока лет назад. Примерно в то же время подольские спортсмены начали заявлять о себе не только на всю страну, но и широко прославились на международной арене.

«На отделении „Киокусинкай“ занимается более 200 спортсменов, все они являются разрядниками, от второго спортивного до мастеров спорта. Открыты группы совершенствования спортивного мастерства. 10 спортсменов, представляющих Московскую область в составе сборной команды России. Ежегодно спортсмены этого отделения привозят с первенств России, чемпионатов России от 15 до 20 золотых медалей», — рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Борис Вайнштейн.

Телеканал «360»

В соревнованиях приняло участие около ста пятидесяти спортсменов из разных городов Подмосковья. По результатам соревнований шестьдесят каратистов были отобраны, чтобы в октябре представить Московскую область на первенстве России.

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