Подмосковье 23 августа 2023, 16:48 Около 6 тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугами БТИ с начала года пресс-служба БТИ

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С начала года около шести тысяч жителей Московской области воспользовались услугами регионального бюро технической инвентаризации в онлайн-формате. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Московская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по цифровизации услуг. Доступные и удобные услуги в онлайн формате для населения предоставляет в том числе и наше областное БТИ», — заявила министр Наталья Адигамова.⠀⠀

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Через сайт БТИ жители Подмосковья могут заказать технические планы на дома и гаражи, техпаспорта на квартиры и здания, акты для снятия объектов с кадастрового учета, справки об инвентаризационной стоимости и о праве собственности.

«На сегодняшний день семь услуг БТИ Московской области граждане могут заказать онлайн. И я с уверенностью могу сказать, что они действительно популярны среди жителей Подмосковья», — сообщила гендиректор регионального БТИ Елена Казимир.

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