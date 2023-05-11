Подмосковье 11 мая 2023, 16:55 Около 6 тысяч деревьев и кустарников высадят в Химках на акции «Лес Победы»

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Акция «Лес Победы» пройдет в Химках 13 мая. Волонтеры высадят около шести тысяч деревьев и кустарников в память о героях Великой Отечественной войны.

Деревья высадят на 143 площадках во всех микрорайонах города. Саженцы липы, рябины, черемухи, клена и других растений выдадут вместе с инвентарем в местах проведения акции. Всего будет высажено более полутора тысяч деревьев и четыре с половиной тысячи кустарников.

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«В этом году мы посадим почти в четыре раза больше деревьев и в два раза больше кустарников, чем в прошлом», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Центральной площадкой акции «Лес Победы» в Химках станет новый сквер на проспекте Мельникова, посвященный Году педагога и наставника. После посадки деревьев учителя вместе со своими воспитанниками оставят отпечатки ладоней на декоративных табличках, которые украсят сквер.

Обо всех площадках акции можно узнать на геопортале Подмосковья, а также по номеру горячей линии: 8 (929) 507-65-30.

Патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» для восстановления зеленых зон.

«Мы высаживаем деревья в знак уважения к подвигу героев, старшего поколения в годы Великой Отечественной войны. Поэтому особое внимание уделяем озеленению памятных мест, аллей и площадей рядом с монументами», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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