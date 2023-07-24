Подмосковье 24 июля 2023, 15:44 Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Фестиваль косплееров «Мегакон» прошел в Химках. Около шести тысяч фанатов аниме, комиксов, кино, корейской и K-pop культуры посетили мероприятие в торговом центре «Мега Химки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Для гостей фестиваля организовали различные конкурсы и шоу-программу, об этом сообщает пресс-служба администрации Химок. Танцевальный баттл среди лучших команд страны развернулся на сцене. Компетентное жюри по достоинству оценило участников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кроме того, редакторы издательства Bubble рассказали о грядущих проектах и посвятили гостей фестиваля в эксклюзивные подробности. Также гости праздника приняли участие в автограф-сессии с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Игра».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы всегда рады встретиться с нашей аудиторий, а в этот раз — еще и найти много новых читателей в лице посетителей „Меги“. Надеемся, что крутое и классное шоу всем понравилось, и мы еще не раз станем участниками „Мегакона“ в будущем», — поделился главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Также для участников фестиваля подготовили танцевальные мастер-классы, дефиле косплееров и выступления хедлайнера Серегея Горошко с его группой Chillcheese.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы рады, что „Мегакон“ собрал такое количество участников и гостей. Отдельная благодарность — нашим партнерам. Благодаря совместной работе „Мега“ на один день превратилась в удивительное фантастическое пространство, где можно было встретить любимых супергероев, потанцевать, выиграть призы, встретиться с любимыми актерами и просто интересно провести время», — рассказала руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности «Мега Химки» Нина Проселкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».