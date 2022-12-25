Подмосковье 25 декабря 2022, 17:38 Около 6 тонн гумпомощи собрали для участников СВО в Орехово-Зуеве

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В Орехово-Зуеве предприниматели и неравнодушные жители собрали для солдат медикаменты, средства личной гигиены и продукты. Всего в общей сложности получилось порядка шести тонн гумпомощи. Также в цехах местного завода делают буржуйки для участников специальной военной операции.

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Печи делают на заводе «Комплектэкострой». Использовать их можно для полевых бань, обогревать госпитали или большие армейские палатки.

На другом производстве Орехово-Зуевского округа разработали походный вариант печки. Его делают на станке плазменной резки и собирают как конструктор. Весит такая печка не больше трех килограммов, а КПД высокий. Такую печку удобно устанавливать в блиндажах и окопах.

Также специалисты производства делают тактические «кошки» для разминирования. Они собираются за считаные минуты, а в разобранном виде практически не занимают места. Среди бойцов они очень востребованы. Все эти вещи предприниматели делают безвозмездно и готовы помогать и дальше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об отправке гумпомощи в Донбасс.

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