Около 6 км дорог отремонтируют в солнечногорской Андреевке в 2020 году

В солнечногорской Андреевке на следующий год запланирован ремонт 14 дорог общей протяженностью порядка шести километров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в Андреевке отремонтировали 11 дорог протяженностью около 5 километров. А в рамках губернаторской программы также будет отремонтировано 19 подъездов.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов на встрече с жителями Андреевки рассказал о планах по развитию территориального управления, особое внимание при этом будет уделено реализации программ по созданию комфортной среды.

Владимир Слепцов на следующий год пообещал Андреевке масштабные преобразования: «Будут отремонтированы 19 подъездов и 14 дорог протяженностью порядка шести километров. Работы наметили по обращениям граждан, а также на основе регулярного мониторинга специалистами», — уточнил глава городского округа.

Ремонтные работы будут проведены на дороге, расположенной по улице Аграрная в Андреевке и в Алабушеве по улицам: Некрасова, Матросова, Северная, Суворова, Кошевого, Чехова, Дедешино-4, Дедешино-6, Дзержинского, Комсомольская, Советская, Пролетарская и Тельмана.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Всего в 2019 году в городском округе Солнечногорск было отремонтировано 48 дорог протяженностью свыше 55 километров. Все работы проводились на основании мониторинга, а также по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Местная жительница Инна Игнатова отметила, что дорогу от Тимоново до поворота к деревне Мерзлово заасфальтировали впервые. «Раньше это была обычная грунтовая дорога. В дождь здесь проехать было нельзя. Сейчас здесь можно проехать с комфортном в любое время», — порадовалась Инна Игнатова.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

По словам солнечногорца Виктора Ульянова, он вместе с соседями активно голосовал на портале «Добродел». «Очень обрадовались, когда узнали, что наш участок вошел в перечень дорог, подлежащих ремонту в следующем году», — рассказал Виктор Ульянов.

В этом году в Подмосковье отремонтировали более 1,7 тысячи муниципальных и свыше 480 региональных дорог. Порядка 30% от общего плана ремонта в 2019 году сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел».

Наибольший объем ремонта по выбору жителей в 2019 году выполнен в Рошале, Химках, Домодедове, Лыткарине, Егорьевске. Всего с 2017 года в программу включили порядка более 1,3 тысячи дорог общей протяженностью 1,8 тысячи км.