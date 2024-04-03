Подмосковье 03 апреля 2024, 18:02 Около 5,9 тысячи новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в марте фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Главное управление ЗАГС Московской области подвело итоги марта. За месяц в регионе зарегистрировали около 5,9 тысячи рождений. Это на 5% больше, чем в феврале.

В марте мальчиков родилось больше, чем девочек. За этот же период на свет появилось более 120 двоен.

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Больше всего новорожденных зарегистрировали в отделе № 2 Управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу. На втором месте — отдел № 2 Управления ЗАГС по городским округам Щелково и Лосино-Петровский, на третьем — отдел № 1 Управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск.

Чаще всего детей в марте называли Софиями, Аннами, Василисами, Варварами, Мариями, Александрами, Михаилами, Артемами, Тимофеями и Львами.

Среди самых редких оказались имена Ассоль, Влада, Дорофея, Евфросиния, Степанида, Братислав, Клим, Ной, Панкрат и Харитон. Пять девочек назвали Мартами, а троих мальчиков — Мартинами.

Средний возраст мартовских мам составил 30 лет, а пап — 33 года.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.