Около 580 семей бесплатно получат новые квартиры в Одинцове до конца года

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова вручила жителям бывшего военного городка в Одинцове ключи от новых квартир. Всего до конца года в новые квартиры будут переселены 577 семей.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова пояснила, что на территории Московской области действуют 125 договоров развития застроенных территорий, их реализуют 114 строительных компаний в 42 городских округах.

«Сегодня мы присутствуем на одном из самых крупных проектов, его застройщик ГК „ПИК“. Одна из задач, которую ставит перед правительством Московской области губернатор — это повышение качества жизни населения. Андрей Юрьевич Воробьев был здесь в 2013 году, тогда он пообещал местным жителям, что тут появится комфортный современный микрорайон. Его заветы реализованы, сегодня первые жители получают ключи», — подчеркнула Инна Федотова.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Переселение проводится в рамках заключенного договора между Министерством жилищной политики Московской области, администрацией Одинцовского городского округа и АО «ПИК-Регион». Каждая семья получит равнозначную по количеству комнат квартиру, однако площадь нового жилья увеличится на 5-20 квадратных метров.

Проектом «Одинцово-1» предусмотрено строительство квартир общей площадью 480 тысяч квадратных метров. В «Одинцово-1» запланирована также реализация большого объема социальных объектов — строительство двух школ по 1,16 тысячи мест каждая, восьми детских садов суммарной емкостью 1,12 тысячи мест, поликлиники на 380 посещений в смену и спортивной школы. Сейчас в эксплуатацию введено уже два детских сада.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что среди людей, которые получают жилье — врачи, спортсмены, бывшие военные и старожилы Одинцова.

«Особенно приятно, что переселяются граждане не просто в новые квартиры, а в квартиры достойного уровня. Многие из присутствующих жили в коммунальных квартирах, сегодня они получают свое собственное автономное жилье», — сделал акцент Андрей Иванов.

Начальник территориального управления Запад по Московской области «ПИК» Сергей Караваев пояснил, что жители бывшего военного городка получат благоустроенные квартиры с равнозначным количеством комнат, при этом площадь нового жилья будет на 5-20 квадратов больше, чем старого.

«„ПИК“ предоставит жилье с высококачественной отделкой: ламинатом и плиткой на полу, обоями под покраску на стенах. Все квартиры будут оборудованы электрическими плитами», — добавил Сергей Караваев.

Старые дома на расселяемых территориях

Кристина Драганова — одна из новоселов — раньше жила в коммуналке. «До этого мы жили в трехкомнатной квартире, имели две комнаты и жили с соседями. Когда узнали о переселении в отдельную двухкомнатную квартиру, конечно, очень обрадовались. Для нашей семьи, а нас три человека, — это очень большая радость. Учитывая, что такое событие произошло к Новому году, мы очень счастливы» — поделилась Кристина Драганова.