Подмосковье 10 января 2023, 15:53 Около 5,5 тысячи процедур ЭКО смогут провести в Подмосковье по ОМС в этом году

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В 2023 году жительницы Московской области смогут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса, когда повторно используют эмбрион, оставшийся из предыдущего цикла ЭКО. Желающие забеременеть при наличии медпоказаний смогут сделать это по полису об обязательном медстраховании (ОМС).

«Такие репродуктивные технологии, как ЭКО и криоперенос, применяются в Подмосковье в рамках ОМС с 2013 года и позволяют многим женщинам исполнить свою мечту и стать мамой. Всего в прошлом году нашими врачами было выполнено более шести тысяч процедур», — заявила первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

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