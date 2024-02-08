Подмосковье 08 февраля 2024, 10:46 Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут женщинам в Подмосковье по ОМС в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это технология, которая позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО.

«При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, всего в этом году планируют провести около 5,5 тысячи данных процедур. Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробнее с проведением процедуры можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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