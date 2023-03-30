Подмосковье 30 марта 2023, 11:58 Около 55 тысяч человек посетили центральный каток в Солнечногорске в этом сезоне

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Почти 55 тысяч человек посетили центральный каток на Советской площади в Солнечногорске, который открылся 3 января. Локацию для ледовой площадки выбрали жители округа голосованием в социальных сетях.

Этой зимой на катке прошло ледовое шоу Татьяны Навки, матч «Легенд хоккея» и несколько мастер-классов по фигурному катанию.

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«Каток на Советской площади работал на протяжении всего зимнего периода в рамках губернаторского проекта. В ноябре мы объявили голосование в соцсетях, где жители сами определили локацию для центрального катка. Посещение было бесплатным, на месте все желающие могли бесплатно получить коньки для катания», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По данным пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева, главная ледовая площадка Солнечногорска в этом сезоне вошла в топ катков с искусственным льдом на площадях и набережных.

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