Подмосковье 21 декабря 2023, 16:40 Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года Unsplash

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С начала года государственную помощь получили около 54 тысяч жителей Московской области. Всего же на эти цели направили свыше 266 миллионов рублей.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, на помощь могут рассчитывать семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Она подчеркнула, что выплаты могут быть единовременными или периодичными.

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Размер выплаты на одного члена семьи составляет не более шести тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов — не более семи тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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