26 мая 2023, 17:42
Около 500 жителей Подмосковья приняли участие в опросе о рассрочке платы за ЖКУ
МинЖКХ Подмосковья провело опрос жителей на портале «Добродел». На нем желающие рассказали о предоставлении рассрочки за коммунальные услуги.
Как рассказали в ведомстве, опрос прошел с 28 апреля по 19 мая. В нем приняли участие 500 человек. Самыми активными участниками стали жители Красногорска, Балашихи, Люберец, Одинцова и Пушкино.
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Результаты опроса помогут оценить уровень информированности о рассрочке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.
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ЖКХ
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