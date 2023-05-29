Подмосковье 29 мая 2023, 12:19 Около 500 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в первом квартале года Министерство экономики и финансов МО

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За январь–апрель 2023 года около 500 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В итоге специалисты выявили более 15 тысяч эпизодов хронических неинфекционных заболеваний. Почти в половине случаев онкологию диагностировали на ранней стадии развития. Также среди обнаруженных заболеваний были болезни системы кровообращения, органов пищеварения и органов дыхания, сахарный диабет и глаукома. Среди онкозаболеваний чаще всего врачи сталкивались с раком молочной и предстательной железы, раком бронхов, легкого и трахеи.

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Одной из прошедших Ирине Высоцкой во время обследования поставили рак молочной железы на начальной стадии.

«Мы нередко слышим отзывы от тех, кто недоволен качеством медицинского обслуживания — „просмотрели“ болезнь или вовремя не начали лечить. Зачастую причина таких печальных историй в нас самих», — сообщила Высоцкая.

Целью диспансеризации является выявление хронических неинфекционных заболеваний. С возрастом риск возникновения хронических заболеваний возрастает, поэтому диспансеризацию следует проходить чаще: до 40 лет — раз в три года, тем, кто старше — раз в год.

«Практически любое хроническое неинфекционное заболевание поддается лечению в том случае, если оно обнаружено на ранней стадии. Комплексное медицинское обследование, которое организовано для жителей Подмосковья, поможет быстро и эффективно найти проблему со здоровьем и определить дальнейшее лечение», — добавила Масленкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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