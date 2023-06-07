Подмосковье 07 июня 2023, 20:10 Около 500 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года Unsplash

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Порядка 500 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом в эфире «Область перемен» сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. Другой гость программы — генеральный директор группы компаний Crodac Алексей Чернятинский — рассказал о переработке старой электротехники.

Доступная диспансеризация для всех

В период с января по апрель 2023 года около 500 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Доктора выявили порядка 15 тысяч случаев неинфекционных хронических заболеваний, также некоторые пациенты узнали об онкологии на ранней стадии. Подмосковные врачи используют современные методы для диагностики рака.

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«Вообще, полмиллиона для шести месяцев — это мало. Общий план на регион составляет порядка 3,5 миллионов жителей. Отстаем, но мы всегда проводим работу по призыву граждан на прохождение диспансеризации», — отметил заместитель главы регионального Минздрава Максим Максимов.

Переработка старой техники в Подмосковье

Компания Crodac из Дзержинского занимается переработкой старой, неиспользуемой техники. Предприятие является новым партнером Ассоциации общественного контроля по работе с отходами. Также специалисты запустили в работу согласование проекта по сбору техники в региональных сетях АЗС. В среднем в России и в мире перерабатывается около 20% электронных отходов, в Подмосковье этот показатель практически аналогичен.

«Все началось еще в нулевые, мы открыли первый пункт приема металлолома. Спустя время был регулярный запрос от жителей по поводу старой техники: куда сдать, как правильно переработать. Мы анализировали мировой опыт, разобрались с технологиями и в 2016 году итогом нашего анализа была запущена производственная база в Дзержинском», — поделился генеральный директор группы компаний Crodac Алексей Чернятинский.

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