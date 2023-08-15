Подмосковье 15 августа 2023, 12:26 Около 500 студентов транспортных вузов прошли практику в Подмосковье этим летом ГК "Автодор"

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Порядка 500 студентов транспортных вузов прошли практику в госкомпании «Автодор» в Подмосковье этим летом. Учащиеся МАДИ, РАНХиГС и других учебных заведений познакомились с принципами строительства и ремонта дорог, изучили все этапы и технологии работ, а также подробнее узнали о спецтехнике.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, сотрудники Центрального пункта управления ЦКАД подготовили для будущих специалистов обучающие семинары на тему работы автоматизированной системы управления дорожным движением. Также ребят познакомили с новейшими разработками в инфраструктуре.

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Кроме того, порядка 400 студентов практикуются в крупных подрядных организациях: «Автобан», «Донаэродорстрой», АО ВАД, «СТГ-Автомагистраль» и «Трансстроймеханизация». Большинство учащихся принимают участие в реализации проекта по возведению автомагистрали М-12, которая соединит Казань и Нижний Новгород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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