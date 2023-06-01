Подмосковье 01 июня 2023, 08:14 Около 500 школьников напишут ЕГЭ в Лобне в этом году

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Более 480 школьников из Лобни напишут ЕГЭ в этом году. Выпускники уже сдали единый экзамен по географии, литературе, химии и русскому языку.

Узнать результаты экзаменов и количество набранных баллов можно на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете Регионального центра обработки информации. Войти в личный кабинет выпускники могут, введя свои паспортные данные.

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Также узнать результаты ЕГЭ выпускники могут в своих школах. Результаты становятся известны по мере обработки экзаменационных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в преддверии ЕГЭ и пожелал им успехов.

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