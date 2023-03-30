30 марта 2023, 13:23
Около 500 школьников из Подмосковья отдохнут в лагере «Литвиново» на весенних каникулах
Весенние каникулы начнутся в школах Подмосковья в понедельник. Оздоровительный лагерь «Литвиново» готовится принять 500 ребят, которым будет предложена активная программа отдыха.
Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что в лагере отдохнут ребята от семи до 15 лет. Их ждет насыщенная программа — концерты художественной самодеятельности, турниры по шахматам, шашкам, теннису, литературные вечера и многое другое.
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Заявление на получение путевки можно подать через региональный портал госуслуг. Право на бесплатный отдых имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также школьники из семей с низкими доходами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.
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