Подмосковье 30 марта 2023, 13:23 Около 500 школьников из Подмосковья отдохнут в лагере «Литвиново» на весенних каникулах Министерство социального развития Московской области

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Весенние каникулы начнутся в школах Подмосковья в понедельник. Оздоровительный лагерь «Литвиново» готовится принять 500 ребят, которым будет предложена активная программа отдыха.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что в лагере отдохнут ребята от семи до 15 лет. Их ждет насыщенная программа — концерты художественной самодеятельности, турниры по шахматам, шашкам, теннису, литературные вечера и многое другое.

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Заявление на получение путевки можно подать через региональный портал госуслуг. Право на бесплатный отдых имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также школьники из семей с низкими доходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

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