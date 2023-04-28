Подмосковье 28 апреля 2023, 13:28 Около 500 новых рабочих мест создали в Солнечногорске с начала года

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Около 500 новых рабочих мест создали на предприятиях в Солнечногорске с начала года. Еще девять тысяч рабочих мест создадут в округе к 2025 году благодаря реализации 26 инвестиционных проектов стоимостью более 50 миллиардов рублей.

В этом году в Солнечногорске откроется предприятие по выпуску гибких труб «ПолимерТехКом» и производство косметики «Миксит».

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Также в округе построят завод металлоконструкций «Аполло» и продуктовый производственно-складской комплекс. Все эти предприятия обеспечат работой жителей Солнечногорска и соседних округов.

Кроме того, тысячу рабочих мест создаст завод по выпуску фармацевтических препаратов «Авексима», 520 рабочих мест — административно-складской комплекс «Дмитрогорский продукт» и 200 рабочих мест — логистический комплекс «ПСО77».

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