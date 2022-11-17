Подмосковье 17 ноября 2022, 14:56 Около 500 новых камер видеонаблюдения появится в парках Подмосковья к весне

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Подмосковные парки оснастят дополнительными камерами видеонаблюдения, которые в том числе смогут считать количество посетителей. К марту 2023 года еще 500 таких устройств приступят к работе.

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«В этом году мы запустили проект по подсчету посетителей парков Подмосковья через камеры системы „Безопасный регион“. Эта работа будет продолжена», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас в парках региона работает 2431 камера, из них 135 умеют считать гостей. До марта еще 500 таких устройств приступят к работе, причем 250 из них будут установлены до конца текущего года.

Камеры смогут не только считать, но и узнавать силуэты посетителей, наблюдать за траекторией их движения. Это важно для общей безопасности.

Парки культуры и отдыха Московской области за 10 месяцев 2022 года посетили более 48 миллионов человек. Востребованность этих зон отдыха на природе ежегодно увеличивается более чем на 25%. Многие локации привели в порядок. Количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября, о чем сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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