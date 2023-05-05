Подмосковье 05 мая 2023, 17:20 Около 500 километров дорог Подмосковья помыли с помощью шампуня с 1 апреля Минтранс Подмосковья

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С 1 апреля около 500 километров трасс Московской области помыли с помощью специального шампуня. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

«Второй цикл мойки дорог с шампунем планируется провести в сентябре», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Специалисты «Мосавтодора» помыли дороги в Лобне, Ногинске, Жуковском, Клину, Волоколамске, Серпухове, Коломне, Павловском Посаде, Рузе, Кашире, Егорьевске, Воскресенске, Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

Применение шампуня сократит количество пыли на магистралях.

В апреле дорожные службы перешли на летнее содержание дорог. Они начали мыть не только трассы, но и тротуары, остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги общего субботника и отметил, что уборка всех городских округов остается приоритетной задачей.

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