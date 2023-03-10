Подмосковье 10 марта 2023, 14:43 Около 500 юных спортсменов примут участие в Кубке по лыжным гонкам в Истре

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Первый Кубок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам пройдет 14 марта в деревне Головино городского округа Истра. В соревнованиях примут участие спортсмены до 18 лет. Ожидается, что на старт выйдут около 500 участников.

Для каждой возрастной категории подготовлены разные дистанции и маршруты: от 500 метров до пяти километров. Победители и призеры получат кубки и медали. Двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски Александр Большунов лично вручит их спортсменам.

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Регистрация на гонку и выдача номеров начнется в 10:00. Церемония открытия пройдет в 12:00.

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