Подмосковье 03 апреля 2023, 16:11 Около 500 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Подольске на базе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» прошла VII открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка». В ней приняли участие 60 команд из 20 округов Подмосковья.

Мероприятие было посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В игре приняли участие самые юные воспитанники юнармейских отрядов в возрасте от восьми до 11 лет.

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«Самое главное, что на таких мероприятиях имеют возможность соревноваться юнармейцы младшего школьного возраста, так как по уставу „Юнармии“ детей можно принимать в движение с восьми лет. Раньше ребята ездили на соревнования и слеты с 14 лет, а более юные патриоты могли только готовиться к большим выступлениям», — отметил начальник регионального Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

По итогам иры победу одержали ребята из команд: «Пламя» (Балашиха), «Сталь» (Электросталь) и «Патриоты Подолья» (Подольск).

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