Подмосковье 23 апреля 2024, 17:29 Около 500 ям ликвидировали на дорогах Дубны и Дмитрова за неделю

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Почти 500 дефектов покрытия устранили за неделю в Дубне и Дмитрове. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Дмитрове отремонтировали ямы на Промышленной улице, в поселке Деденево устранили дефекты на улицах Заводской, Кооперативной и Советской. Отремонтировали также асфальт в Яхроме.

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В Дубне работы выполнили на Новом шоссе.

Ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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