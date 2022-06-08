Около 500 гектаров леса восстановили весной в Подмосковье

Свыше 1,7 миллиона елей, сосен и дубов высадили весной в Подмосковье. В результате за месяц восстановили около 500 гектаров леса.

Весь посадочный материал — из питомников Подмосковья. Это подчеркнул заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

В связи с затяжной весной проводить работы по лесовосстановлению начали 30 апреля Георгий Филимонов.

Больше всего земель охватили в Ногинске, Клину, Орехово-Зуеве.

«Лесовосстановление проводится на участках, где до этого была очищена площадь от погибших или поврежденных деревьев», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

Большие территории восстановили в Дмитрове, Волоколамске, а также других городских округах Подмосковья.