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    08 июня 2022, 14:36

    Около 500 гектаров леса восстановили весной в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 1,7 миллиона елей, сосен и дубов высадили весной в Подмосковье. В результате за месяц восстановили около 500 гектаров леса.

    Около 500 гектаров леса восстановили весной в Подмосковье | Изображение 1

    Весь посадочный материал — из питомников Подмосковья. Это подчеркнул заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

    В связи с затяжной весной проводить работы по лесовосстановлению начали 30 апреля

    Георгий Филимонов.

    Больше всего земель охватили в Ногинске, Клину, Орехово-Зуеве.

    «Лесовосстановление проводится на участках, где до этого была очищена площадь от погибших или поврежденных деревьев», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

    Большие территории восстановили в Дмитрове, Волоколамске, а также других городских округах Подмосковья.