Подмосковье 20 апреля 2023, 09:04 Около 500 дворников привлекли к уборке общественных пространств в Лобне

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Более половины от запланированных на месяц чистоты и благоустройства работ выполнили в Лобне. До конца апреля в порядок приведут свыше 100 гектаров городской территории. В работах задействовали 490 дворников.

Дворники убирают прошлогоднюю листву, моют фундаменты многоэтажек, красят заборы и высаживают деревья. Вместе с сотрудниками управляющих компаний жители составляют перечень того, что необходимо сделать во дворах.

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«Мы проводим грабление, чистку, помывку, восстанавливаем газоны. <…> Любой житель города Лобня может обратить к нам по записи, по звонку, есть сайт. С каждым лично готовы встречаться, общаться, всем поможем», — сказал первый заместитель генерального директора управляющей компании «МП Домовладение» Кирилл Гаврилов.

Многие работы по благоустройству провели в рамках субботников. Волонтеры уже навели порядок в Лобненском лесопарке, около памятника «Зенитное орудие» и на берегах озера Киово. Следующий субботник пройдет 22 апреля.

«Всех желающих приглашаю присоединиться к общеобластному субботнику <...>. На уборку выйдут все коммунальные службы, общественные организации, предприятия и учреждения Лобни, чтобы вместе сделать город чище и красивее», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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