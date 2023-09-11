Подмосковье 11 сентября 2023, 11:45 Около 500 человек пройдут бесплатное обучение туризму в центре подготовки кадров в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Ресурсный центр подготовки кадров в Подмосковье подвел итоги отбора на бесплатное обучение специалистов в сфере туризма. В этом году из 800 соискателей отобрали 500 слушателей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На обучении представлены десять программ, две из которых направлены на отдельный сегмент — специфику работы в китайском туризме. Помимо этого, есть курсы для экскурсоводов и туроператоров, а также отдельные программы по промышленному, патриотическому, гастрономическому и сельскому туризму. На каждый курс наберут по 40-90 слушателей.

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«Мы искренне гордимся тем, что по поручению президента России именно на наш университет возложена непростая, но очень почетная миссия — реализовать практикоориентированный подход к кадровому обеспечению туристической отрасли. И мы рады, что первопроходцем и главным нашим партнером стала Московская область — один из регионов-лидеров отечественной туристской отрасли», — прокомментировал ректор РГУТИС Александр Федулин.

Ознакомиться со списками слушателей можно на портале.

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