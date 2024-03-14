14 марта 2024, 16:18
Около 50 вопросов жителей рассмотрели на выездном приеме администрации в Мытищах
Выездная встреча администрации Мытищ с жителями 13-го микрорайона прошла в школе № 10. На приеме горожане смогли решить 48 вопросов по темам ЖКХ, транспорта, благоустройства и другим.
Прием населения вели представители администрации городского округа Мытищи, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Встречу посетили 43 человека. Все их обращения зафиксировали и передали профильными специалистами.
«Мы регулярно проводим подобные встречи, они помогают нам оперативно решать важные для жителей вопросы», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.
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Мытищи
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