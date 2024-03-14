Подмосковье 14 марта 2024, 16:18 Около 50 вопросов жителей рассмотрели на выездном приеме администрации в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выездная встреча администрации Мытищ с жителями 13-го микрорайона прошла в школе № 10. На приеме горожане смогли решить 48 вопросов по темам ЖКХ, транспорта, благоустройства и другим.

Прием населения вели представители администрации городского округа Мытищи, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Встречу посетили 43 человека. Все их обращения зафиксировали и передали профильными специалистами.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«Мы регулярно проводим подобные встречи, они помогают нам оперативно решать важные для жителей вопросы», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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