Подмосковье 24 ноября 2023, 14:41 Около 50 вопросов решили на встрече администрации с жителями поселка санатория министерства обороны Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Прием граждан в поселке санатория министерства обороны провели заместители главы Солнечногорска и представители профильных ведомств. Подобные выездные встречи в округе проходят регулярно.

На вопросы жителей поселка ответили первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай, а также заместители по профильным направлениям. Всего поступило 48 обращений. Они касались вопросов отопления и водоснабжения, перерасчета за жилищно-коммунальные услуги, благоустройства территории, транспортной доступности, ремонта дорог.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«На этот раз на встречу пришли 22 жителя, всего рассмотрели 48 вопросов. Формат такого общения как выездная администрация становится все более популярным у нашего населения», — рассказал Александр Мамлай.

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