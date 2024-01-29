Подмосковье 29 января 2024, 14:16 Около 50 волонтеров в Солнечногорске наградили за помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Торжественная церемония награждения волонтеров прошла в Музее воинов-афганцев Солнечногорья. Около 50 человек отметили благодарственными письмами и наградами за помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, ветеранам боевых действий и членам их семей.

Мероприятие прошло по инициативе местных организаций «Боевое братство» и «Офицеры России». Волонтерам вручили орден святого благоверного князя Дмитрия Донского «Покров и защита», медали имени Василия Татищева и «Волонтеры России», а также кубки от «Боевого братства».

Реклама

В числе награжденных — благотворительный фонд поддержки социально незащищенных слоев населения «Дари Добро», добровольческое движение «ZOV матерей Солнечногорья», группа «ZOV сердца», волонтерская организация «Vсе для фронта! Vсе для победы!», движение «Партизанский отряд имени Ли Харви Освальда», волонтерское движение «Серебро Солнечногорья» Общественной палаты муниципалитета, благотворительная организация «Золотые руки Ангела», добровольческое движение «Vоины тыла».

Многие из них с первых дней специальной военной операции оказывают гуманитарную помощь военнослужащим на передовой и в госпиталях, врачам и жителям новых регионов России.

«Мы хотели выразить благодарность людям, кто на постоянной основе, помогает фронту. На протяжении длительного времени мы идем одной дорогой во имя победы», — отметил руководитель солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Также на мероприятии отметили орденом Мужества Владимира Блинкова — военнослужащего из Солнечногорска, получившего ранение при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Медалью «Русский генерал-освободитель Михаил Дмитриевич Скобелев» наградлили ветерана боевых действий в Афганистане, подполковника в отставке Владимира Саранова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».