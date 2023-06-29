29 июня 2023, 14:12
Около 50 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске до конца года
Дорожные работы ведутся в Солнечногорске. Заасфальтировано 12 тысяч квадратных метров улиц и проездов на пяти участках в Радищеве, Поварове и Хоругвине. Всего до конца года планируется отремонтировать 48 дорог.
В порядок приведут свыше 40 километров муниципальных и региональных дорог. При этом 13 участков дорог отремонтируют благодаря голосованию жителей на портале «Добродел».
Реклама
Конкурсные процедуры по всем дорогам уже прошли. В ближайшее время три подрядчика приступят к ремонту.
«В текущем году при содействии губернатора Андрея Воробьева и регионального правительства мы в два раза увеличили программу ремонта дорог по сравнению с прошлым годом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Полный перечень ремонта дорог опубликован на сайте администрации Солнечногорск а в разделе «Комфортная среда».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Дороги
Реклама
Реклама