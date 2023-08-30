Подмосковье 30 августа 2023, 22:00 Около 50 тысяч жителей Подмосковья посетили мобильные офисы соцгазификации Воробьев: мобильные офисы соцгазификации Подмосковья посетили 50 тыс. человек

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Мобильные офисы социальной газификации в Московской области с начала их работы посетили около 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которая прошла в офисе социальной газификации в Домодедове.

Воробьев отметил, что мобильные офисы социальной газификации в Подмосковье работают по принципу многофункциональных центров.

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«Здесь можно не только подать заявку на участие в президентской программе, но и получить 12 других соцуслуг», — обратил внимание глава региона.

Сейчас мобильные офисы социальной газификации посещают около 30-40 человек ежедневно. За все время работы их посетили порядка 50 тысяч жителей региона.

В ходе встречи с российским премьер-министром Воробьев отметил, что президентская программа привела к значительному всплеску регистрации жилых домов, поскольку подключение доступно только к официально оформленному жилью. Также снизилась стоимость необходимых работ.

Для удобства жителей Подмосковья в регионе открыли восемь стационарных и 12 передвижных офисов. В каждом из них жители могут в режиме одного окна оформить заявку.