Подмосковье 11 июля 2023, 14:09 Около 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных провели в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье беременным доступны телемедицинские консультации. Услугу разработали по проекту «Наша женская консультация». Онлайн-приемы позволяют скорректировать лечение, получить консультацию у врача и многое другое, не выходя из дома.

«Проект „Наша женская консультация“ реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она подчеркнула, что с начала года врачи провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных. Чтобы встать на учет по беременности, женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Достаточно напрямую обратиться в кабинет медучреждения по первичной постановке на учет по месту проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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