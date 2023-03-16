Подмосковье 16 марта 2023, 00:35 Около 50 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в первом экологическом уроке 2023 года

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В Подмосковье прошел первый в 2023 году онлайн-урок на тему: «Раздельный сбор отходов — это навигатор на пути к здоровому образу жизни». В нем приняли участие около 50 тысяч школьников. Мероприятие было организовано министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО.

«Основная цель этих уроков для школьников Подмосковья — это показать и рассказать, насколько важно сформировать экологические привычки и применять их ежедневно. Сегодня на занятии были девятиклассники из 814 школ региона», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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На экоуроке ребятам рассказали об основных принципах раздельного сбора отходов, о том, как устроена система РСО в регионе, и что такое двухконтейнерная система сбора ТКО. Кроме того, школьников познакомили с проектами «Мегабак» и «ЭКОпункты», а также рассказали о задачах сезонных экологических акциях Подмосковья.

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«Очень важно работать с молодежью и передавать опыт, знания подрастающему поколению. Уверена, что, делая вклад в развитие экологической привычки сейчас, мы создаем фундамент экологии будущего», — сообщила председатель ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

На урок был приглашен генеральный директор электронной платформы «Кармитт» Сергей Астахов. Он рассказал о принципах работы сервиса и фрисайклинга, а также объяснил, почему важно делиться вещами и как это влияет на сокращение отходов в регионе.

С 2019 года в Подмосковье реализуется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами по нацпроекту «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что еще 200 предприятий модернизировали в Подмосковье для улучшения экологии.

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