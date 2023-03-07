Подмосковье 07 марта 2023, 16:05 Около 50 тысяч человек побывали на выставках в музеях по программе «Зима в Подмосковье»

Читать 360tv в

Порядка 50 тысяч человек побывали на 20 выставках в государственных музеях Московской области. Их открыли в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Самой посещаемой за зимний сезон стала выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим». Экспозицию посмотрели 37 тысяч человек.

Реклама

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Федора Тютчева» выставлялись работы Кустодиева «Русь купеческая». Живописью заинтересовались порядка трех тысяч человек.

Реклама

Также проект «Зима в Подмосковье» подразумевал и другие мероприятия. Государственные театры показали 635 спектаклей, их посетили почти 166 тысяч зрителей. Зимний фестиваль «Наша зима» на территории возле Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России собрал более 575 тысяч жителей региона.

«Мы предложили жителям и гостям Подмосковья провести время с семьей, с детьми, с пользой для души и для здоровья. В культурной афише „Зимы в Подмосковье“ было большое количество спектаклей, выставок и мероприятий в парках», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В рамках проекта в парках культуры и отдыха региона прошли более 1450 мероприятий. Их посетили порядка 11 миллионов человек. Одним из таких был гастрономический фестиваль «Русский холодец» в музее «Княжий двор» в Павловском Посаде, на него пришли более семи тысяч человек.

Во время проекта для жителей и гостей региона работали 153 лыжных трассы общей протяженностью почти 600 километров, 194 катка и 571 хоккейная площадка и 20 горнолыжных трасс.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».