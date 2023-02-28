Подмосковье 28 февраля 2023, 09:03 Около 50 спортсменов приняли участие в первенстве России по сноукайтингу в Солнечногорске

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Первенство России по сноукайтингу прошло на озере Сенеж в Солнечногорске. Участие в соревнованиях приняли около 50 участников в возрасте от 13 до 19 лет.

Главное состязание страны впервые проходило в Подмосковье.

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«У нас приехало громадное количество участников — 46. Это очень много для нынешних времен и для этого вида спорта. У нас есть участники из Новосибирска, из Дагестана, Нижний Новгород, поселок Сокольское, Москва, Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург», — рассказала главная судья первенства России по сноукайтингу Анна Деянова.

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Чтобы прийти к финишу первым, нужно не только совладать со стихией, но и правильно разложить дистанцию. Юные участники соревнований со всем справлялись самостоятельно — без помощи тренеров и родителей.

По словам участников, с каждым годом соперники становятся все сильнее, занять место на пьедестале нелегко даже опытным гонщикам. Так, 13-летний Тимур из Ярославской области провел под парусом больше половины жизни. На прошлом первенстве он стал лучшим, но в этот раз юный спортсмен взял только призовые места.

«Там был более сильный ветер, что меня больше устраивало, потому что <…> я не очень люблю слабый ветер. Приятно ощущать свободу, быструю скорость, очень интересно раскладывать трассу», — рассказал призер первенства России по сноукайтингу Тимур Лезинов.

Участников разделили по снаряду скольжения, полу и возрасту. Сноубордистов в этот раз оказалось немного, поэтому они соревновались в общей категории. Лыжников разделили на номинации: юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет. Определить семерых победителей смогли спустя четыре дня состязаний и 16 гонок.

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