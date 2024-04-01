Подмосковье 01 апреля 2024, 10:44 Около 50 спортсменов представили Шатуру на соревнованиях по карате за кубок городского округа Мартыненко Михаил

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Соревнования по спортивному карате за кубок Шатуры прошли в Подмосковье. Свое мастерство продемонстрировали спортсмены из различных клубов Москвы и Московской области. Всего на турнире разыграли 40 комплектов наград.

Шатурский спортивный клуб карате «Южный» выставил на турнир 50 спортсменов. По словам тренеров, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и технического мастерства, достойно представили свой клуб и округ.

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В общекомандном зачете первое место заняла команда из Москвы «Альфа-БУДО». Она же стала обладателем кубка турнира.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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