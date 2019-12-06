Около 50 школ и детсадов появилось в Подмосковье за 11 месяцев 2019 года
При подсчете введенных в строй соцобъектов учитывались показатели по объектам внебюджетного и бюджетного строительства.
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова напомнила, что жилищная политика региона основывается на принципах комплексного и устойчивого развития.
«Объекты социальной инфраструктуры строятся и вводятся в эксплуатацию только в унисон с жилыми домами. За 11 месяцев в Московской области с начала года введено в эксплуатацию 83 соцобъекта», — подчеркнула глава Минжилполитики области.
Среди введенных в эксплуатацию объектов 49 школ и детсадов, 21 ФАП, поликлиника, больница и 13 спортивных объектов.
По чисду ввода социальных объектов с начала 2019 года лидирует Красногорск, где разрешения на ввод выданы 13 учреждениям. На втором месте Мытищи, где введено в эксплуатацию семь объектов общей площадью 37 тысяч квадратных метров. На третьем месте — Одинцовский округ, где введено в строй четыре социальных объекта общей площадью 35 тысяч квадратных метров.