Около 50 школ и детсадов появилось в Подмосковье за 11 месяцев 2019 года

За 11 месяцев 2019 года на территории Московской области введено в эксплуатацию 83 социальных объекта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

При подсчете введенных в строй соцобъектов учитывались показатели по объектам внебюджетного и бюджетного строительства.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова напомнила, что жилищная политика региона основывается на принципах комплексного и устойчивого развития.

«Объекты социальной инфраструктуры строятся и вводятся в эксплуатацию только в унисон с жилыми домами. За 11 месяцев в Московской области с начала года введено в эксплуатацию 83 соцобъекта», — подчеркнула глава Минжилполитики области.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Среди введенных в эксплуатацию объектов 49 школ и детсадов, 21 ФАП, поликлиника, больница и 13 спортивных объектов.

По чисду ввода социальных объектов с начала 2019 года лидирует Красногорск, где разрешения на ввод выданы 13 учреждениям. На втором месте Мытищи, где введено в эксплуатацию семь объектов общей площадью 37 тысяч квадратных метров. На третьем месте — Одинцовский округ, где введено в строй четыре социальных объекта общей площадью 35 тысяч квадратных метров.