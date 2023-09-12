12 сентября 2023, 15:56
Около 50 самозанятых прошли бесплатный курс «Обучу онлайн» в Подмосковье
Программу «Обучу онлайн» провели в Подмосковье для самозанятых. Слушатели узнали, как создавать и продвигать образовательные онлайн-курсы.
Руководитель и создатель образовательных проектов Светлана Филаретова рассказала самозанятым о развитии собственных продуктов и организации онлайн-школы. Поговорили о масштабировании бизнеса и о том, как продвигать свое дело.
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Участники определили основные задачи на разных этапах создания онлайн-школы, узнали, как подбирать эффективных сотрудников, и разобрали бюджетные варианты открытия курсов.
Основатель Event Streaming Алексей Галкин помог начинающим предпринимателям записать профессиональную видеовизитку, разобрал основные ошибки и научил работать над созданием контента самостоятельно.
Курс «Обучу онлайн» реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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