Подмосковье 12 сентября 2023, 15:56 Около 50 самозанятых прошли бесплатный курс «Обучу онлайн» в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Читать 360tv в

Программу «Обучу онлайн» провели в Подмосковье для самозанятых. Слушатели узнали, как создавать и продвигать образовательные онлайн-курсы.

Руководитель и создатель образовательных проектов Светлана Филаретова рассказала самозанятым о развитии собственных продуктов и организации онлайн-школы. Поговорили о масштабировании бизнеса и о том, как продвигать свое дело.

Реклама

Участники определили основные задачи на разных этапах создания онлайн-школы, узнали, как подбирать эффективных сотрудников, и разобрали бюджетные варианты открытия курсов.

Основатель Event Streaming Алексей Галкин помог начинающим предпринимателям записать профессиональную видеовизитку, разобрал основные ошибки и научил работать над созданием контента самостоятельно.

Курс «Обучу онлайн» реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».