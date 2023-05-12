Подмосковье 12 мая 2023, 12:33 Около 50 рабочих мест появится на новом импортозамещающем производстве в Ступине

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Новый инвестиционный проект реализуют в Подмосковье. В Ступине откроется производство технологических комплексов для работы с сыпучими материалами. Там смогут получить работу около 50 человек.

Проект реализует компания «Циркуль». В него вложат 140 миллионов рублей, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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«Запуск нового производства позволит создать в городском округе Ступино порядка 50 рабочих мест. Строительство объекта компания планирует начать во II квартале следующего года, а выпуск продукции — уже в 2026 году», — сказала она.

На новом предприятии будут разрабатывать и производить автоматизированные блок-модульные комплексы для разгрузки, хранения, транспортировки, смешивания и фасовки сыпучих материалов. Также компания окажет техподдержку при использовании изготовленного ей оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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