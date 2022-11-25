Подмосковье 25 ноября 2022, 16:52 Около 50 предпринимателей из Реутова получили поддержку в 2022 году

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За год в Реутове выросло число предпринимателей, обратившихся за мерами поддержки, — в 2022 году их стало 48. Компании округа получили финансовую помощь на общую сумму 324 миллиона рублей. Это также в несколько раз больше, чем в 2021 году.

Меры поддержки и многое другое обсудили предприниматели на бизнес-завтраке с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым. Рабочая встреча прошла в формате живого диалога в муниципальном коворкинге Open.

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«Мы сегодня помогаем бизнесу делать то, что он должен делать. Не решать проблемы с бумажками, а создавать рабочие места для муниципалитета и региона», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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В ходе встречи с бизнес-сообществом также прошло обсуждение изменений налогового законодательства в 2023 году и кадастровой стоимости земельных участков.

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