28 июля 2023, 21:06
Около 50 подмосковных строителей задействовали в восстановлении Приморского парка в Мариуполе
Фонд капитального ремонта Московской области благоустраивает Приморский парк в Мариуполе. К работам привлекли около 50 человек и 15 спецмашин, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
Ранее строители восстановили монумент «Воинам-Освободителям» и площадку вокруг него.
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«В настоящее время ведутся работы в центральной части аллеи парка, восстанавливается памятник „Бронекатер“, обустраиваются дорожки аллеи „Дети-войны“», — рассказал министр Антон Велиховский.
Также специалисты готовят центральную аллею парка к асфальтированию обустройству лестницы, формируют откосы под подпорную стену смотровой площадки, прокладывают коммуникации для освещения.
Работы планируют завершить к 1 сентября этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.
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Ремонтные работы
Мариуполь
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