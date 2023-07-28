Подмосковье 28 июля 2023, 21:06 Около 50 подмосковных строителей задействовали в восстановлении Приморского парка в Мариуполе ФКР

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Фонд капитального ремонта Московской области благоустраивает Приморский парк в Мариуполе. К работам привлекли около 50 человек и 15 спецмашин, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Ранее строители восстановили монумент «Воинам-Освободителям» и площадку вокруг него.

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«В настоящее время ведутся работы в центральной части аллеи парка, восстанавливается памятник „Бронекатер“, обустраиваются дорожки аллеи „Дети-войны“», — рассказал министр Антон Велиховский.

Также специалисты готовят центральную аллею парка к асфальтированию обустройству лестницы, формируют откосы под подпорную стену смотровой площадки, прокладывают коммуникации для освещения.

Работы планируют завершить к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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