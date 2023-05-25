Подмосковье 25 мая 2023, 18:47 Около 50 парков Подмосковья проведут развлекательные программы для семейного отдыха 27 мая АНО «МосОблПарк»

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В эту субботу 27 мая почти в 50 парках Подмосковья пройдут развлекательные программы для семейного отдыха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей проведут концертные программы, ярмарки, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

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Так, например, в парке ДК «Мир» в Лыткарине пройдет квест «Школа детективов» и интерактивная программа «Тропа индейцев». Все желающие смогут посмотреть фотовыставку «Ретропутешествие» в парке «Солнечный берег» в Талдомском округе.

Шеф-повар кафе «ЖАРъ» проведет кулинарный фестиваль в парке «Пегас» Егорьевского округа, а в парке «Скитские пруды» состоится кукольный спектакль от арт-студии «Волшебная шляпа». В королевском Центральном городском парке в этот день пройдет битва красок «Радуга» и анимационная программа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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